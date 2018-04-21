Кержаков сделал выбор между Месси и Роналду

Экс-игрок сборной России Александр Кержаков сделал выбор между Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

"Месси или Роналду? Месси, без вопросов. Он шикарен. Криштиану тоже великолепный футболист, но на него можно быть похожим, а на Лионеля - нет" - приволят слова Кержакова российские СМИ.

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