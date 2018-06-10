Кержаков сделал заявление о шансах сборной России на ЧМ-2018

Экс-форвард сборной России Александр Кержаков оценил шансы россиян на успешное выступление на Чемпионате Мира-2018.

"Мы живем в счастливое время! Сложно было поверить, но главный футбольный турнир пройдет в России. И я уверен, что это будет лучший чемпионат мира в истории. Поскольку знаю, насколько готова страна, насколько много сил было вложено. Люди ждут праздника. Россия покажет всему миру, как она гостеприимна.

Уверен, что Россия выйдет из группы. Серия без побед в последних матчах? Ничего страшного. Все эти товарищеские матчи ничего не значат! На то они и подготовительные. Главный наш соперник не Салах, и даже не Уругвай, а мы сами. И все будет зависеть от первого матча. Это будет самый сложный матч", - приводят слова Кержакова российские СМИ.

Напомним, что на ЧМ-2018 Россия сыграет в одной группе с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.

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