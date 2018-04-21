Кержаков: "Семак - точно не худший вариант для "Зенита"

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Кержаков: "Семак - точно не худший вариант для "Зенита"

Экс-форвард "Зенита" Александр Кержаков поделился мнением о возможном назначении Сергея Семака на пост главного тренера питерской команды.

"Учитывая те проблемы, которые сейчас есть в команде, Семак - точно не худший вариант. Тем более зная его отношения с болельщиками, его отношение к городу. Тут надо понимать амбиции клуба, степень доверия. Готов ли клуб рискнуть? Потому что это всё равно риск, когда ты доверяешь относительно неопытному специалисту такую серьёзную команду" - сказал Кержаков.

Напомним, что сейчас 42-летний Семак возглавляет "Уфу", однако башкирский клуб готов отпустить его в более статусную команду.

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