Кержаков: "Спартак" не блещет в атаке"

Теги спартак москвазенит санкт-петербургалександр кержаков

Кержаков: "Спартак" не блещет в атаке"
Бывший форвард "Зенита" Александр Кержаков подверг критике нападающих московского "Спартака".

"В атаке в нынешнем сезоне "красно-белые" не блещут. Ни Зе Луиш, ни Луис Адриано не демонстрируют свой потенциал, да и весь "Спартак" какой-то целостной игры не показывает. Естественно, это в первую очередь сказывается на нападающих, которые по своему амплуа - люди зависимые. Невозможно взять мяч у своей штрафной, протащить его через все поле и забить", - приводят слова Кержакова российские СМИ.

В данный момент "Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 23 турах "Спартак" забил 29 голов. Самыми результативными игроками команды являются Зе Луиш (8 голов), Луис Адриано (6) и Денис Глушаков (3).

Не пропустите: "Спартак" предложил свой вариант лимита на легионеров. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" предложил свой вариант лимита на легионеров

"Спартак" предложил свой вариант лимита на легионеров

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 23 48
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 23 42
3 Краснодар Краснодар 23 42
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 23 40
5 Спартак Москва Спартак Москва 23 36
6 Ростов Ростов 23 35
7 Оренбург Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула Арсенал Тула 23 32
9 Рубин Рубин 23 30
10 Ахмат Ахмат 23 30
11 Крылья Советов Крылья Советов 23 27
12 Урал Урал 23 27
13 Динамо Москва Динамо Москва 23 25
14 Уфа Уфа 23 21
15 Анжи Анжи 23 19
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 23 13
Полная таблица

топ-5 тегов