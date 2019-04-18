Кержаков: "Спартак" не блещет в атаке"
Бывший форвард "Зенита" Александр Кержаков подверг критике нападающих московского "Спартака".
"В атаке в нынешнем сезоне "красно-белые" не блещут. Ни Зе Луиш, ни Луис Адриано не демонстрируют свой потенциал, да и весь "Спартак" какой-то целостной игры не показывает. Естественно, это в первую очередь сказывается на нападающих, которые по своему амплуа - люди зависимые. Невозможно взять мяч у своей штрафной, протащить его через все поле и забить", - приводят слова Кержакова российские СМИ.
В данный момент "Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 23 турах "Спартак" забил 29 голов. Самыми результативными игроками команды являются Зе Луиш (8 голов), Луис Адриано (6) и Денис Глушаков (3).
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|23
|35
|7
|Оренбург
|23
|32
|8
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|Рубин
|23
|30
|10
|Ахмат
|23
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|11
|Крылья Советов
|23
|27
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|Урал
|23
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|Динамо Москва
|23
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|Анжи
|23
|19
|16
|Енисей Красноярск
|23
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