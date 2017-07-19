Экс-форвард сборной России Александр Кержаков стал экспертом телеканала "Матч ТВ", сообщает официальный твиттер СМИ.

Напомним, что 34-летний футболист на прошлой неделе объявил о завершении карьеры. После стало известно, что его назначили координатором юношеских команд "Зенита".

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