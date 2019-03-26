Кержаков стал послом Санкт-Петербурга на Евро-2020

Бывший форвард сборной России Александр Кержаков стал послом города Санкт-Петербург на Чемпионате Европы 2020 года.

36-летний спортсмен войдёт в команду организаторов матчей континентального первенства в северной столице России.

Напомним, что ранее Андрей Аршавин стал послом Евро-2020 от УЕФА.

Кержаков выступал за сборную России с 2002 по 2016 год, сыграл 91 матч и забил 30 голов.

На клубном уровне нападающий защищал цвета "Зенита", "Севильи", "Динамо" и "Цюриха".

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