Кержаков стал послом Санкт-Петербурга на Евро-2020

Теги александр кержаковроссиячемпионат европы

Кержаков стал послом Санкт-Петербурга на Евро-2020

Бывший форвард сборной России Александр Кержаков стал послом города Санкт-Петербург на Чемпионате Европы 2020 года.

36-летний спортсмен войдёт в команду организаторов матчей континентального первенства в северной столице России.

Напомним, что ранее Андрей Аршавин стал послом Евро-2020 от УЕФА.

Кержаков выступал за сборную России с 2002 по 2016 год, сыграл 91 матч и забил 30 голов. 

На клубном уровне нападающий защищал цвета "Зенита", "Севильи", "Динамо" и "Цюриха". 

Не пропустите: УЕФА представил талисман Евро-2020. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Сульшер может стать главным тренером "Манчестер Юнайтед" уже на этой неделе

Сульшер может стать главным тренером "Манчестер Юнайтед" уже на этой неделе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 20 41
2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 20 36
3 Локомотив Москва Локомотив Москва 20 35
4 Краснодар Краснодар 20 35
5 Спартак Москва Спартак Москва 20 33
6 Ростов Ростов 20 29
7 Рубин Рубин 20 28
8 Ахмат Ахмат 20 27
9 Арсенал Тула Арсенал Тула 20 27
10 Оренбург Оренбург 19 26
11 Крылья Советов Крылья Советов 19 24
12 Динамо Москва Динамо Москва 20 23
13 Урал Урал 20 23
14 Анжи Анжи 20 18
15 Уфа Уфа 20 16
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 20 11
Полная таблица

топ-5 тегов