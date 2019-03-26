Кержаков стал послом Санкт-Петербурга на Евро-2020
Бывший форвард сборной России Александр Кержаков стал послом города Санкт-Петербург на Чемпионате Европы 2020 года.
36-летний спортсмен войдёт в команду организаторов матчей континентального первенства в северной столице России.
Напомним, что ранее Андрей Аршавин стал послом Евро-2020 от УЕФА.
Кержаков выступал за сборную России с 2002 по 2016 год, сыграл 91 матч и забил 30 голов.
На клубном уровне нападающий защищал цвета "Зенита", "Севильи", "Динамо" и "Цюриха".
Не пропустите: УЕФА представил талисман Евро-2020. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Джикия: "Ахмат" способен достойно противостоять лидерам чемпионата"
-
Кузяев успешно перенес операцию в Германии
-
Сульшер может стать главным тренером "Манчестер Юнайтед" уже на этой неделе
-
Пас пяткой Ахметова - самое красивое действие дня в отборе к Евро-2020
-
"Арсенал" планирует перехватить трансферную цель ПСЖ
-
Кержаков стал послом Санкт-Петербурга на Евро-2020
-
Мбаппе провёл личную беседу с Зиданом. Игрок готов перебраться в "Реал"
-
Промес может перейти в "Барселону"
-
Адвокат Кокорина: "Наша жалоба ушла в ЕСПЧ"
-
Эррера прокомментировал слухи о возможном переходе в ПСЖ
-
Карраско хочет вернуться в Европу
-
"Барселона" собирается летом подписать защитника "Ливерпуля"
-
"Реал" предлагает "Манчестер Юнайтед" обмен Хамеса на Погба
-
В "Аяксе" оценили возможность возвращения Вертонгена и Алдервейрелда
-
Сборной Украины грозят серьёзные санкции из-за натурализованного футболиста
-
"Реал" предложил Ковачича двум клубам
-
1
"Манчестер Сити" нацелился на защитника "Атлетико"
-
Определена дата предварительного судебного заседания по делу Кокорина и Мамаева
-
Хадсон-Одои стал вторым в списке самых молодых игроков, вышедших в стартовом составе сборной Англии на официальный матч
-
"Уфа" может сменить главного тренера
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|41
|2
|ЦСКА Москва
|20
|36
|3
|Локомотив Москва
|20
|35
|4
|Краснодар
|20
|35
|5
|Спартак Москва
|20
|33
|6
|Ростов
|20
|29
|7
|Рубин
|20
|28
|8
|Ахмат
|20
|27
|9
|Арсенал Тула
|20
|27
|10
|Оренбург
|19
|26
|11
|Крылья Советов
|19
|24
|12
|Динамо Москва
|20
|23
|13
|Урал
|20
|23
|14
|Анжи
|20
|18
|15
|Уфа
|20
|16
|16
|Енисей Красноярск
|20
|11