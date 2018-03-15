Кержаков утвержден на посту наставника юношеской сборной России

Новым главным тренером юношеской сборной России назначен Александр Кержаков, сообщает официальный сайт РФС.

Контракт между сторонами рассчитан до конца 2019 года.

"Мы уделяем большое внимание молодым футболистам, постоянно работаем над созданием условий для их профессионального роста. Уверен, им есть чему поучиться у Александра Кержакова, который много лет отдал российскому футболу в качестве игрока и является рекордсменом по количеству забитых мячей за сборную России. Мы готовим серьезные реформы в РФС, формируем молодую и амбициозную управленческую команду, и хорошо, что он к ней присоединился", – сказал исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев.

"Я всегда говорил, что хочу остаться в футболе и вижу себя в качестве тренера. После окончания игровой карьеры поступил в ВШТ. Меня также позвали работать в систему "Зенита" координатором юношеских команд. За это время успел изучить молодых футболистов не только в Санкт-Петербурге, но и по всей стране: регулярно отсматривал их на различных турнирах.

Могу сказать, что у нас растет талантливое поколение. И очень приятно наблюдать, как стали относиться к футболистам, какие для них создаются условия. Я рад войти в команду РФС и очень благодарен руководству союза за то, что мне доверили такую важную работу – с будущим нашего футбола", – заявил Кержаков.

Стоит отметить, что 35-летний Кержаков не имеет никакого тренерского опыта.

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