Кержаков: "Уверен, что Дзюба и Смолов смогут побить мой рекорд"
Известный в прошлом футболист Александр Кержаков высказался о шансах конкурентов побить его рекорд по количеству забитых голов за сборную России.
"Футбол - не индивидуальный вид спорта. Мои достижения - все благодаря партнерам, которые создавали моменты. Я реализовал 30 из них. Уверен, что Дзюба и Смолов смогут превзойти этот результат. Я не держусь за звание лучшего бомбардира и раньше не стремился бить чьи-то рекорды. Просто хотел реализовывать свои моменты", - цитирует бывшего футболиста rusfootball.info.
На сегодняшний день в играх за сборную Смолов забил 12 мячей, а Дзюба - 11.
Напомним, сегодня сборная России сыграет товарищеский матч против Турции. | soccernews.ru
опрос
главное
-
Одиннадцать друзей Харейде: чего ждать от сборной Дании на грядущем Чемпионате Мира?
-
Во главе с волшебником: сборная Аргентины и Месси созрели для "золота". Или нет?
-
Бельгия проэкзаменирует Египет за неделю до начала Чемпионата Мира
-
Семь матчей без побед: Россия не смогла обыграть Турцию
-
"Манчестер Юнайтед" объявил о переходе Фреда
Лента новостей
-
Курс на "Спартак": Рианчо официально покинул сборную Украины
-
Гётце покинул "Баварию"
-
Агент Роналду провел встречу с руководством "Реала"
-
Официально: Далот - игрок "Манчестер Юнайтед"
-
Агент Жоржиньо рассказал о ходе переговоров с "Манчестер Сити"
-
"Бавария" повесила ценник на Левандовски
-
"Наполи" хочет приобрести хавбека "Баварии"
-
"Челси" намерен перебить предложение "Реала" по Алиссону
-
Памела Райф - самая горячая девушка мая
-
Линекер высказался о Серхио Рамосе
-
Игуаин рассказал, в каком чемпионате он хотел бы поиграть
-
Агенты Салаха ведут переговоры с "Барселоной"
-
Дембеле высказался о возможном переходе Гризманна в "Барселону"
-
Испания возьмет на ЧМ-2018 двух резервистов
-
Преступники ограбили дом звезды "Барселоны"
-
Путин может принять личное решение по Черчесову
-
"Вильярреал" купит камерунского форварда за 20 миллионов евро
-
Гвардиола сделал заявление об уходе Зидана из "Реала"
-
Лидер "Локомотива" хочет вернуться в турецкий клуб
-
Хавбек сборной Англии рассказал о целях команды на ЧМ-2018
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Египет
|0
|0
|2
|Россия
|0
|0
|3
|Саудовская Аравия
|0
|0
|4
|Уругвай
|0
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Иран
|0
|0
|2
|Марокко
|0
|0
|3
|Португалия
|0
|0
|4
|Испания
|0
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Австралия
|0
|0
|2
|Дания
|0
|0
|3
|Франция
|0
|0
|4
|Перу
|0
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Аргентина
|0
|0
|2
|Хорватия
|0
|0
|3
|Исландия
|0
|0
|4
|Нигерия
|0
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|0
|0
|2
|Коста-Рика
|0
|0
|3
|Сербия
|0
|0
|4
|Швейцария
|0
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Германия
|0
|0
|2
|Южная Корея
|0
|0
|3
|Мексика
|0
|0
|4
|Швеция
|0
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|0
|0
|2
|Англия
|0
|0
|3
|Панама
|0
|0
|4
|Тунис
|0
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|0
|0
|2
|Япония
|0
|0
|3
|Польша
|0
|0
|4
|Сенегал
|0
|0