Кержаков: "Уверен, что Дзюба и Смолов смогут побить мой рекорд"

Известный в прошлом футболист Александр Кержаков высказался о шансах конкурентов побить его рекорд по количеству забитых голов за сборную России.

"Футбол - не индивидуальный вид спорта. Мои достижения - все благодаря партнерам, которые создавали моменты. Я реализовал 30 из них. Уверен, что Дзюба и Смолов смогут превзойти этот результат. Я не держусь за звание лучшего бомбардира и раньше не стремился бить чьи-то рекорды. Просто хотел реализовывать свои моменты", - цитирует бывшего футболиста rusfootball.info.

На сегодняшний день в играх за сборную Смолов забил 12 мячей, а Дзюба - 11.

Напомним, сегодня сборная России сыграет товарищеский матч против Турции. | soccernews.ru