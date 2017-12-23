Кержаков: "В Эль Класико буду болеть за Месси и "Барселону"

Бывший форвард сборной России Александр Кержаков назвал своего фаворита в матче 17-го тура испанской Примеры "Реал" — "Барселона".

Игра пройдет сегодня, 23 декабря. Начало матча в 15:00.

"Для меня результат не самое главное, хочется большого количества забитых мячей. Но болеть буду за Месси и "Барселону". Матч даст ответ на вопрос чемпионства. Либо "Реал" останется в гонке, либо он окончательно отвалится. Сейчас мадридский "Реал" выиграл клубный чемпионат мира. Они набирают ход, их нельзя сбрасывать со счетов. Они выложатся по максимуму, чтобы доказать, что ещё не всё решено. Вряд ли спад был из-за психологии. Просто силы не бесконечны. Зидан всё ещё не до конца опытный тренер. Для них две победы в Лиге чемпионов подряд – это что-то новое. Но сейчас они приходят в норму", - сказал он. | http://soccernews.ru