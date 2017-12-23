Кержаков: "В Эль Класико буду болеть за Месси и "Барселону"
Бывший форвард сборной России Александр Кержаков назвал своего фаворита в матче 17-го тура испанской Примеры "Реал" — "Барселона".
Игра пройдет сегодня, 23 декабря. Начало матча в 15:00.
"Для меня результат не самое главное, хочется большого количества забитых мячей. Но болеть буду за Месси и "Барселону". Матч даст ответ на вопрос чемпионства. Либо "Реал" останется в гонке, либо он окончательно отвалится. Сейчас мадридский "Реал" выиграл клубный чемпионат мира. Они набирают ход, их нельзя сбрасывать со счетов. Они выложатся по максимуму, чтобы доказать, что ещё не всё решено. Вряд ли спад был из-за психологии. Просто силы не бесконечны. Зидан всё ещё не до конца опытный тренер. Для них две победы в Лиге чемпионов подряд – это что-то новое. Но сейчас они приходят в норму", - сказал он. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Лестер" в меньшинстве лишает "Манчестер Юнайтед" трех очков в компенсированное время
-
"Ювентус" обыграл "Рому" и продолжил погоню за "Наполи"
-
Очередной разгром на "Этихаде": "Манчестер Сити" не заметил "Борнмут"
-
Хамшик побил рекорд Марадоны по количеству голов за "Наполи"
-
Месси побил рекорд Герда Мюллера
Лента новостей
-
Неймар согласовал с "Реалом" свой трансфер
-
Линекер назвал лучшего футболиста в истории
-
Марсело: "С "Барселоной" трудно играть в полном составе, представьте, как это - противостоять им вдесятером"
-
Хавбек киевского "Динамо" Сидорчук: "В своей тетради сделал запись: "Месси - бог"
-
Перес поддержал Зидана после Эль Класико
-
Летом Перес рассчитывает побить мировой трансферный рекорд
-
Дани Алвес: "Неймар близок к выигрышу "Золотого мяча"
-
Бывший форвард "Спартака" Барриос, которым интересовались клубы РФПЛ, определился со своей следующей командой
-
Лучшие мемы на Эль Класико
-
По итогам матча против "Барселоны" Перес готов продать трех игроков "Реала"
-
Итоги и символическая сборная 19-го тура АПЛ
-
Зимой "Зенит" могут покинуть восемь игроков
-
Лучшие фото с матча "Реал" - "Барселона"
-
Фанаты раскритиковали Рамоса за его слова, сказанные после Эль Класико
-
Неймар: "ПСЖ - "Реал" - финал, которого все ждали"
-
Вальверде: "Во втором тайме "Реал" отдал инициативу не сознательно - это наша заслуга"
-
"Спартак" определился с соперниками по испанскому сбору
-
ПСЖ может заменить Эмери бывшим наставником "Барселоны"
-
Гвардиола определился с приоритетной трансферной целью на зиму
-
Жозе Моуринью отпраздновал победу "Барселоны" над "Реалом", одев футболку "сине-гранатовых"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|16
|42
|2
|Атлетико Мадрид
|16
|36
|3
|Валенсия
|16
|34
|4
|Реал Мадрид
|15
|31
|5
|Севилья
|16
|29
|6
|Вильярреал
|16
|24
|7
|Жирона
|16
|23
|8
|Эйбар
|16
|21
|9
|Хетафе
|16
|20
|10
|Реал Сосьедад
|16
|20
|11
|Леганес
|15
|20
|12
|Сельта Виго
|16
|18
|13
|Атлетик Бильбао
|16
|18
|14
|Бетис
|15
|18
|15
|Леванте
|16
|17
|16
|Эспаньол
|16
|17
|17
|Депортиво Ла-Корунья
|16
|15
|18
|Алавес
|16
|12
|19
|Малага
|15
|11
|20
|Лас Пальмас
|16
|11