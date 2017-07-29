Кержаков: "В "Зените" всё заточено на завоевание чемпионства"

Экс-нападающий "Зенита" Александр Кержаков рассказал о приоритетах питерской команды в стартовавшем сезоне.

"Вся программа, которую выстроили в "Зените", заточена на то, чтобы клуб стал чемпионом. На мой взгляд, для "Зенита" сейчас важнее выиграть чемпионат России, чем Лигу Европы. Потому что это возможность играть в Лиге Чемпионов. "Зенит" уже по ней соскучился" - сказал Кержаков.

Напомним, что "Зенит" стартовал в новом сезоне РФПЛ с двух побед.

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