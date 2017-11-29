Кержаков: "Верю, что сборная России выйдет из группы на Чемпионате Мира-2018"



Бывший нападающий "Зенита" Александр Кержаков считает, что сборная России способна успешно выступить на Чемпионате Мира-2018.

"Я уверен, что ожидания наших болельщиков направлены на то, чтобы помочь нашей сборной добиться успеха. Уверен, того "чуть-чуть", которого не хватило нам на Кубке конфедераций, на этот раз хватит. Выйдем из группы! А дальше как пойдет.

Не люблю давать прогнозы. Чемпионат мира – турнир из тех, в котором домашние стены помогают. Кубок конфедераций это показал. Надежда на успех есть. Если болельщики и команда будут единым целым, это должно помочь", - приводят слова Кержакова российские СМИ.

Напомним, что жеребьевка Чемпионата Мира-2018 пройдет 1 декабря. Начало церемонии в 18.00 по московскому времени.

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