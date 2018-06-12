Кержаков: "Верю, что Смолов заявит о себе на Чемпионате Мира в полный голос"

Известный в прошлом футболист Александр Кержаков высказался об уровне форвардов сборной России Александра Кокорина и Федора Смолова.

"Я Федю знаю еще с первых его шагов в большом футболе. Они вместе с Александром Кокориным начинали в московском "Динамо", а я только пришел туда после "Севильи". Я видел их первые голы в большом футболе и первые замены. Всегда говорил, что это два очень талантливых футболиста. Они немного разноплановые, но все равно это двое классных форвардов. К сожалению, Кокорин не сможет помочь на чемпионате, но я верю, что Федя Смолов заявит о себе в полный голос. Мне бы очень хотелось, чтобы этот чемпионат стал для него трамплином в один из ведущих европейских чемпионатов, где он сможет попробовать себя в следующем сезоне", - цитирует бывшего футболиста goal.com.

Напомним, Карпин считает сборную России фаворитом ЧМ-2018. | soccernews.ru