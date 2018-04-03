Кержаков: "Верю в "Севилью" в противостоянии с "Баварией"

Известный в прошлом футболист Александр Кержаков поделился ожиданиями от матчей "Севильи" и мюнхенской "Баварии" в рамках 1/4 финала Лиги Чемпионов.

"Объективно, "Бавария" сильнее "МЮ" и сильнее "Севильи". Но я верю в свою бывшую команду. "Севилья" ближе всего к моему сердцу в Европе. Я буду болеть за нее и надеяться, что ей повезет", - цитирует бывшего футболиста goal.com.

Напомним, первый матч между "Севильей" и "Баварией" состоится уже сегодня. | soccernews.ru