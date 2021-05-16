Фото: инстаграм Кержакова/Автор неизвестен

Как сообщает Р-Спорт, экс-форвард "Зенита" Александр Кержаков возглавит "Нижний Новгород", который вышел в РПЛ.

"Александр Кержаков станет новым главным тренером "Нижнего Новгорода".

Видеть лучшего бомбардира сборной России у руля команды, поднявшейся в РПЛ, – желание губернатора области.

В клубе уже ждут Кержакова", – заявил источник, знакомый с ситуацией.

В сезоне 20/21 Кержаков был главным тренером "Томи", которая финишировала в зоне вылета ФНЛ.

Также не пропустите: Виллиан хочет уйти из "Арсенала". | http://soccernews.ru