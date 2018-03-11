Кержаков возглавит юношескую сборную России

Известный в недавнем прошлом форвард Александр Кержаков станет главным тренером юношеской сборной России U-17.

Как информирует Чемпионат, официально об этом назначении в РФС должны объявить в ближайший четверг. Сам 35-летний специалист появившуюся информацию прокомментировал следующим образом: "Меня пока еще нельзя поздравить с назначением на пост главного тренера юношеской сборной России. Конкретного решения еще нет".

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