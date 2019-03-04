Кержаков выделил главных конкурентов "Зенита" в РПЛ

Тренер юношеской сборной России Александр Кержаков высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

"Пока рано кого-то сбрасывать со счетов. Однако я считаю, что "Краснодар" и "Спартак" сейчас более серьезные конкуренты для "Зенита", чем тот же ЦСКА", - приводят слова Кержакова российские СМИ.

Отметим, что после 18 туров "Зенит" с 37 очками лидирует в РПЛ. Следом располагаются "Краснодар" (34 очка), ЦСКА (30) и замыкает топ-4 "Спартак" (29).

Напомним, что Кержаков являлся футболистом "Зенита" с 2010 по 2017 год.

Читайте также: Экс-звезда "Зенита" задолжала бывшей жене громадную сумму. | http://soccernews.ru