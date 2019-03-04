Кержаков выделил главных конкурентов "Зенита" в РПЛ
Тренер юношеской сборной России Александр Кержаков высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
"Пока рано кого-то сбрасывать со счетов. Однако я считаю, что "Краснодар" и "Спартак" сейчас более серьезные конкуренты для "Зенита", чем тот же ЦСКА", - приводят слова Кержакова российские СМИ.
Отметим, что после 18 туров "Зенит" с 37 очками лидирует в РПЛ. Следом располагаются "Краснодар" (34 очка), ЦСКА (30) и замыкает топ-4 "Спартак" (29).
Напомним, что Кержаков являлся футболистом "Зенита" с 2010 по 2017 год.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|18
|37
|2
|Краснодар
|18
|34
|3
|ЦСКА Москва
|18
|30
|4
|Спартак Москва
|18
|29
|5
|Локомотив Москва
|18
|29
|6
|Рубин
|18
|28
|7
|Ростов
|18
|25
|8
|Арсенал Тула
|18
|23
|9
|Ахмат
|18
|23
|10
|Динамо Москва
|18
|23
|11
|Урал
|18
|22
|12
|Оренбург
|17
|22
|13
|Крылья Советов
|17
|18
|14
|Анжи
|18
|18
|15
|Уфа
|18
|16
|16
|Енисей Красноярск
|18
|11