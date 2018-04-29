Кержаков: "Выход из группы будет серьезным успехом для сборной России"

Известный в прошлом футболист Александр Кержаков поделился ожиданиями от выступления сборной России на домашнем Чемпионате Мира.

"Надеюсь, сборная выступит хорошо. Выход из группы будет серьезным успехом. Все должно сложиться, чтобы наши футболисты вышли из группы. Остальные сборные меня не так сильно интересуют. Список фаворитов один и тот же: Бразилия, Аргентина, Франция, Германия. Не согласен, что у нас - слабое поколение, просто приходят молодые футболисты: братья Миранчуки, Головин. О них знают за рубежом. Три футболиста - это серьезно", - цитирует бывшего футболиста Спорт-FM.

Напомним, Черчесов оценил шансы Джикии сыграть на Чемпионате Мира. | soccernews.ru