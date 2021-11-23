Кержаков высказался о не вызове Дзюбы в сборную России на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022
Фото: инстаграм Александра Кержакова/Автор неизвестен
Главный тренер "Нижнего Новгорода" Александр Кержаков высказался по поводу не вызова нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы в сборную России на ноябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
"Хотя Карпин сказал, что это точка, но все может быть. Если футболист будет забивать по 30 голов за сезон… Мне кажется, здесь нет ничего зазорного, чтобы эту точку превратить в многоточие. Если футболист будет на самом деле достоин вызова в национальную сборную, и он на самом деле поможет команде, усилит ее", – приводит слова Кержакова Premier.one.
Напомним, что Россия разгромила Кипр (6:0), но затем проиграла Хорватии (0:1), и не сумела пробиться в финальную стадию ЧМ-2022.
В нынешнем сезоне 33-летний Дзюба провел за "Зенит" 20 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал семь результативных передач.
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