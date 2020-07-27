Кержаков высказался о переходе Ловрена в "Зенит"

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Кержаков высказался о переходе Ловрена в "Зенит"

Экс-игрок "Зенита" Александр Кержаков высказался по поводу трансфера Деяна Ловрена в петербургский клуб. Об этом сообщает Metaratings.ru

31-летний футболист перешел из "Ливерпуля" и подписал соглашение до 2023 года.

"Ловрен - топ-трансфер? Если бы в "Зенит" из "Ливерпуля" перешел ван Дейк, тогда можно было говорить о том, что это - топ-трансфер. Но Ловрен, по-моему, не так часто попадал в стартовый состав мерсисайдцев. Думаю, что для РПЛ трансфер Ловрена - неплохо.

Иванович смог бы продолжать играть за "Зенит" и в следующем сезоне. Он был одним из лучших центральных защитников в РПЛ, во многом благодаря игре которого клуб добился таких вершин в минувшем сезоне.

Сможет ли Ловрен быстро заменить Ивановича? Сложно сказать, я не так часто наблюдал за игрой Ловрена, чтобы судить о его возможностях. Надеюсь, тот опыт, который есть за плечами Деяна, поможет "Зениту" в Лиге чемпионов", - сказал Кержаков.

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