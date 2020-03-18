Кержаков высказался о переносе Евро-2020

Экс-игрок сборной России Александр Кержаков прокомментировал перенос Евро-2020.

"Конечно, ситуация довольно непростая. Сейчас в каждой сфере есть проблемы, однако в первую очередь важна жизнь людей. Основываясь на этом необходимо принимать и понимать все решения.

Приостановка РПЛ? Зачем нужно играть без болельщиков? Сами игроки против матчей без зрителей. Без фанатов нет удовольствия от игры, нет эмоций. Такой футбол никому не нужен", - заявил Кержаков.

Напомним, что Евро был перенесен на 2021 год, а РПЛ была приостановлена до 10 апреля.

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