Кержаков высказался об иске против бывшей жены

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Кержаков высказался об иске против бывшей жены

Экс-нападающий "Зенита" и сборной России Александр Кержаков опроверг информацию о том, что он подал иск против своей бывшей жены Марии.

"Я иски не подавал. Это обжалует решение суда та сторона. Та сторона подала на меня иски в суд еще зимой после долгих судебных разбирательств и заседаний были вынесены обоснованные решения по всем искам, и сейчас та сторона обжалует их. Ту сторону что-то не устраивает, не меня. Я принял решение суда. Я всегда все исправно исполнял со своей стороны на протяжении всех лет, которые я должен был платить алименты", - приводит слова Кержакова "Подъем".

Кержаков официально был женат дважды - на Марии Головой и Милане Тюльпановой, а также жил гражданским браком с Екатериной Сафроновой. Каждая из женщина родила экс-футболисту по ребенку.

Не пропустите: Долги Кержакова по алиментам превысили 200 тысяч долларов. | http://soccernews.ru
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