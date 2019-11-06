Кержаков высказался об иске против бывшей жены
Экс-нападающий "Зенита" и сборной России Александр Кержаков опроверг информацию о том, что он подал иск против своей бывшей жены Марии.
"Я иски не подавал. Это обжалует решение суда та сторона. Та сторона подала на меня иски в суд еще зимой после долгих судебных разбирательств и заседаний были вынесены обоснованные решения по всем искам, и сейчас та сторона обжалует их. Ту сторону что-то не устраивает, не меня. Я принял решение суда. Я всегда все исправно исполнял со своей стороны на протяжении всех лет, которые я должен был платить алименты", - приводит слова Кержакова "Подъем".
Кержаков официально был женат дважды - на Марии Головой и Милане Тюльпановой, а также жил гражданским браком с Екатериной Сафроновой. Каждая из женщина родила экс-футболисту по ребенку.
Не пропустите: Долги Кержакова по алиментам превысили 200 тысяч долларов. | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
"Интер" упустил преимущество в 2 мяча в Дортмунде и доказал, что для топ-уровня нужно еще много работать: разбираем центральный матч 4 тура группового этапа ЛЧ
-
Кержаков высказался об иске против бывшей жены
-
В "Зените" назвал цель команды в оставшихся матчах Лиги Чемпионов
-
Футболист получил красную карточку за убийство курицы во время матча
-
Венгер высказался о возможном назначении в "Баварию"
-
Обамеянг - главная цель "Реала" на летнее трансферное окно
-
Осорио: "РБ Лейпциг" заслужил победу"
-
Анчелотти не стал нарушать ограничения президента "Наполи" Аурелио Де Лаурентиса
-
Зинченко прокомментировал решение Ракицкого завершить карьеру в сборной Украины
-
Арсен Венгер может возглавить "Баварию"
-
Кейн заявил, что "Тоттенхэм" может выиграть Лигу Чемпионов в этом сезоне
-
Игроки "Наполи" отказались возвращаться на клубную базу
-
Главный тренер "Лиона" высказался о травме Депая
-
Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины
-
ФНС России заблокировала счета Александра Кержакова
-
Главный тренер "Байера" поделился ожиданиями от матча с "Атлетико"
-
Александр Кержаков оценил игру брата в матче с "Лейпцигом"
-
Капитан "Аякса" Тадич раскритиковал работу арбитра Джанлуки Рокки
-
1
Венгер высказался о результатах "Барселоны" в Лиге Чемпионов
-
Дзагоев отправится с ЦСКА на матч Лиги Европы. Футболист не играет с февраля
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|15
|33
|2
|Ростов
|15
|30
|3
|Локомотив Москва
|15
|30
|4
|Краснодар
|15
|29
|5
|ЦСКА Москва
|15
|27
|6
|Арсенал Тула
|15
|19
|7
|Крылья Советов
|15
|18
|8
|Оренбург
|15
|18
|9
|Урал
|15
|18
|10
|Спартак Москва
|15
|18
|11
|Уфа
|15
|17
|12
|Рубин
|15
|17
|13
|Динамо Москва
|15
|15
|14
|Тамбов
|15
|14
|15
|Ахмат
|15
|14
|16
|Сочи
|15
|13