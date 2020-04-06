Кержаков высказался по поводу будущего Смолова в "Сельте"

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Кержаков высказался по поводу будущего Смолова в "Сельте"

Бывший игрок "Зенита" и сборной России Александр Кержаков в инстаграме высказался по поводу будущего форварда "Сельты" Федора Смолова.

"Федя попал в команду, которая является менее сильной, чем моя "Севилья". Он приехал уже состоявшимся футболистом, на него рассчитывали. Он ехал туда игроком основного состава. Хочется, чтобы он забивал немного больше. Но испанский чемпионат - это очень сильный турнир. Это не чемпионат России. Там каждый футболист намного сильнее, чем в премьер-лиге. К этому нужно привыкнуть. Там нужно освоиться. Для Феди это большой опыт в адаптации. Следующий сезон для него будет намного легче", - сказал Кержаков.

Смолов перешел в "Сельту" в зимнее трансферное окно из московского "Локомотива" на правах аренды. В нынешнем сезоне 30-летний форвард провел за "кельтов" шесть матчей во всех турнирах и забил один гол.

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