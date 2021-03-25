Кержаков высказался про экс-игрока "Спартака", который обманул его на 11 миллионов долларов

Фото: твиттер "Зенита"/Автор неизвестен

Бывший нападающий "Зенита" и сборной России Александр Кержаков высказался об экс-игроке "Спартака" Иване Саенко, который в 2012 году обманул его на 330 миллионов рублей (11 миллионов долларов по курсу на тот момент).

Саенко познакомил его с некоторыми людьми, которые уговорили Кержакова сделать инвестицию в строительством нефтеперерабатывающего завода в Воронеже. Завод так и не был построен, а Кержаков лишился денег.

"Саенко - это жульман. О чем мне с ним общаться? Зачем? Что он скажет? Что этого не было? Я знаю, что он делал. Знаю, что он пытался подкупить мою бывшую жену, чтобы она сказала неправду про меня. Это есть в уголовном деле. Я знаю, как он обманывал других футболистов, но те, к сожалению, не пошли со мной в суд, потому что не хотели огласки.

По решению суда мне сейчас выплачивают по 2000 рублей в месяц. Иногда по 900 рублей приходит в три недели, месяц. Зато я всегда буду обеспечен.

На тот момент я вложил все, что заработал. Но у меня еще был продолжительный контракт, я потом зарабатывал какие-то деньги. Но на тот момент это были практически все деньги. Что-то потратил на недвижимость и так далее – родителям, брату, жене. Вот так, – сказал Кержаков в интервью каналу "Sports Интервью" в YouTube.

38-летний Кержаков завершил карьеру в 2017 году. Он выступал за "Зенит", "Севилью", "Динамо", вновь "Зенит" и "Цюрих". За сборную России сыграл 91 матч и забил 30 голов.

Не пропустите: Дзюба хочет побить рекорд Кержакова. | http://soccernews.ru