Кержаков выступил против сокращения РПЛ

Главный тренер "Томи" Александр Кержаков поделился мнением о возможных реформах российского футбола.

Один из вариантов - сокращение высшего дивизиона с созданием РПЛ-1 и РПЛ-2, а также ФНЛ с двумя региональными зонами.

"На данный момент всё более-менее нормально. Нельзя терять футбол в регионах. Не знаю, как сокращение будет влиять на финансирование команд. Структура, которая сейчас существует, имеет право на жизнь. Что касается ФНЛ, единственная проблема - составление календаря.

Надо просто сделать его нормальным, учитывать финансовые вопросы и интересы клубов в первую очередь, чтобы всем было комфортно. Собирать тренеров и обсуждать с ними составление календаря, чтобы не было проблем, и клубы не работали на то, чтобы просто летать", - цитирует Кержакова Metaratings.

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