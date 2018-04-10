Кержаков: "Зачем натурализовывать равных по силе футболистов? "

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Кержаков: "Зачем натурализовывать равных по силе футболистов? "Главный тренер юношеской сборной России Александр Кержаков высказался о ситуации с натурализацией игроков для первой команды страны.

"Если говорить о нашей сборной, то уж в середине поля и в нападении у нас намного меньше проблем, чем в обороне, к сожалению. При этом не считаю, что Ари лучше Федора Смолова или Александра Кокорина. Зачем натурализовывать равных по силе футболистов? Что касается Марио Фернандеса - мне он нравится как крайний защитник. Насчет остальных ребят, не мне судить, конечно, но, думаю, они не сильнее тех, кто у нас есть", - цитирует Кержакова Лента.ру.

Напомним, Черчесов рассказал, как состоялось его назначение в сборную. | soccernews.ru

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