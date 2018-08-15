Кержаков: "Защитники очень боятся Дзюбу"

Известный в прошлом футболист Александр Кержаков оценил важность форварда питерского "Зенита" Артема Дзюбы для "сине-бело-голубых".

"Артем - настоящий вожак "Зенита". Сейчас, если убрать его из состава, команде будет очень тяжело. Его очень боятся защитники. Он на себя оттягивает сразу по несколько игроков соперников. Тема поймал свою волну", - цитирует бывшего футболиста Фонтанка.

Напомним, "Зенит" определился с будущим Дриусси. | soccernews.ru