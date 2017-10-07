Кержаков: "Зенит" по делу базовый клуб национальной команды"

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков считает, что "Зенит" по делу является базовым клубом национальной команды.

В списке вызванных на контрольные матчи с Южной Кореей и Ираном петербургскую команду представляют семь футболистов.

"Это неудивительно. "Зенит" лидирует в чемпионате России, показывает хороший футбол в еврокубках. Практически все зенитовские "сборники", несмотря на ротацию, играют в основном составе. В общем, "Зенит" по делу базовый клуб национальной команды", - сказал он.

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