Кержаков жёстко высказался после поражения от "Краснодара"
Фото твиттер ФНЛ
Наставник "Нижнего Новгорода" Александр Кержаков эмоционально отреагировал на результат матча 12-го тура РПЛ против "Краснодара".
Напомним, что "быки" разгромили соперника со счётом 4:1.
"Сегодня, если кто-то почувствовал какую-то самоуверенность в том, как мы играем, таких людей поставили на место, ведь наш уровень намного ниже. Благодаря сегодняшней игре мы увидели свой истинный уровень. Мы не продемонстрировали необходимые качества, а наоборот, была апатия в каких-то моментах. Сегодня мы наиграли на тот результат, который сейчас есть", - сказал Кержаков.
"Нижний Новгород" идёт на 10-м месте в таблице РПЛ. В активе команды 14 очков в 12 турах.
Не пропустите: Гончаренко прокомментировал разгромную победу "Краснодара" над "Нижним Новгородом". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Манчестер Сити" разгромил "Бернли" и вышел на 2-е место в АПЛ
-
Победы "Оренбурга" и "Торпедо", очередной провал "Спартака-2": результаты 19-го тура ФНЛ
-
ЦСКА в концовке вырвал победу у "Крыльев Советов"
-
"Реал" огласил заявку на матч с "Барселоной"
-
"Барселона" готова взять в долг 1,5 миллиарда евро ради нового проекта
-
"Аталанта" определилась с ценой на Миранчука
-
Кокорин восстановился после травмы
-
"Челси" стал автором уникального достижения в АПЛ
-
"Бавария" установила новый рекорд Бундеслиги
-
Кержаков жёстко высказался после поражения от "Краснодара"
-
Дубль Хоселу принёс "Алавесу" победу над "Кадисом"
-
"Уотфорд" в матче с 7 голами разобрался с "Эвертоном" и другие результаты 9-го тура АПЛ
-
"Фиорентина" собирается продать Кокорина зимой
-
"Бавария", "Боруссия" Д и "РБ Лейпциг" победили в 9-м туре Бундеслиги
-
"Ростов" разгромил тульский "Арсенал" и покинул зону вылета РПЛ
-
"Эмполи" переиграл "Салернитану" в 9-м туре Серии А
-
Тарасов подписал контракт с любительским клубом
-
Лапорта перед "Эль Класико" сделал заявление о будущем Кумана в "Барселоне"
-
Гончаренко прокомментировал разгромную победу "Краснодара" над "Нижним Новгородом"
-
"Валенсия" ушла от поражения в матче с "Мальоркой" благодаря голу на 99-й минуте