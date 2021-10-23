Кержаков жёстко высказался после поражения от "Краснодара"

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Наставник "Нижнего Новгорода" Александр Кержаков эмоционально отреагировал на результат матча 12-го тура РПЛ против "Краснодара".

Напомним, что "быки" разгромили соперника со счётом 4:1.

"Сегодня, если кто-то почувствовал какую-то самоуверенность в том, как мы играем, таких людей поставили на место, ведь наш уровень намного ниже. Благодаря сегодняшней игре мы увидели свой истинный уровень. Мы не продемонстрировали необходимые качества, а наоборот, была апатия в каких-то моментах. Сегодня мы наиграли на тот результат, который сейчас есть", - сказал Кержаков.

"Нижний Новгород" идёт на 10-м месте в таблице РПЛ. В активе команды 14 очков в 12 турах.

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