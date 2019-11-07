Кержакову могут ограничить выезд из России

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Кержакову могут ограничить выезд из России

Мария Кержакова, первая жена бывшего форварда сборной России Александра Кержакова, подала очередной иск против экс-супруга, сообщает "Р-Спорт".

"Предметом иска является установление в отношении Кержакова временного ограничения на выезд из Российской Федерации до исполнения обязательств в рамках возбуждённого исполнительного производства об уплате алиментов", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы судов Петербурга.

Согласно данным Федеральной службы судебных приставов, размер задолженности по алиментам Кержакова составляет около 13 миллионов рублей.

Напомним, что спортсмен развёлся с Марией ещё в 2010 году.

Не пропустите: Кержаков высказался об иске против бывшей жены. | http://soccernews.ru
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