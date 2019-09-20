Кешеру - лучший игрок недели в Лиге Европы. Он забил три гола ЦСКА за 21 минуту

Нападающий "Лудогорца" Клаудиу Кешеру стал лучшим игроком первого тура группового этапа Лиги Европы.

В борьбе за приз румын опередил Букайо Саку ("Арсенал"), Николу Дзаньоло ("Рома") и Кевина Буа ("Базель").

Напомним, что Кешеру оформил хет-трик в матче с ЦСКА, для этого ему потребовалась всего 21 минута.

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