Кессье: "Было важно победить, чтобы остаться близко с лидерами"

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Кессье: "Было важно победить, чтобы остаться близко с лидерами"

Полузащитник "Милана" Франк Кессье прокомментировал матч против "Удинезе" (2:1).

"Мы посвящаем эту победу Андреа Конти. Наша команда хотела выиграть и сумела это сделать. Признаки усталости - это нормально, ведь мы играли в Лиге Европы. Было важно победить, чтобы остаться близко с лидерами. Теперь уже думаем о матче, который состоится в среду" - приводит слова Кессье Football Italia.

Смотрите также обзор матча "Милан" - "Удинезе". | http://soccernews.ru

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