Кессье хочет остаться в "Милане"
Полузащитник "Милана" Франк Кессье, несмотря на все спекуляции вокруг своего будущего, не собирается менять команду.
"Переход в "Милан" был риском, но мы решились, потому что этот клуб всегда много значил для нас. Проект развивается и я убеждён, что будущее Франка может быть красно-чёрным. Мы в одной из самых больших команд мира, которая сейчас не на вершине, но стремится к возрождению", - приводит слова агента футболиста Джорджа Атангана Goal.com.
Кессье выступает за "Милан" с лета 2017 года, сыграл 121 матч, забил 13 голов и сделал 9 ассистов.
Контракт ивуарийца с "россонери" рассчитан до 2022 года. Интерес к нему проявляют клубы из Англии и Италии.
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|Милан
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