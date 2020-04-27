Кессье хочет остаться в "Милане"

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Кессье хочет остаться в "Милане"

Полузащитник "Милана" Франк Кессье, несмотря на все спекуляции вокруг своего будущего, не собирается менять команду.

"Переход в "Милан" был риском, но мы решились, потому что этот клуб всегда много значил для нас. Проект развивается и я убеждён, что будущее Франка может быть красно-чёрным. Мы в одной из самых больших команд мира, которая сейчас не на вершине, но стремится к возрождению", - приводит слова агента футболиста Джорджа Атангана Goal.com.

Кессье выступает за "Милан" с лета 2017 года, сыграл 121 матч, забил 13 голов и сделал 9 ассистов.

Контракт ивуарийца с "россонери" рассчитан до 2022 года. Интерес к нему проявляют клубы из Англии и Италии.

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