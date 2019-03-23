Кессье может перейти в "Арсенал"

Теги миланфранк кессьеарсенал лондонтрансферы

Кессье может перейти в "Арсенал"

Полузащитник "Милана" Франк Кессье скорее всего перейдет в другую команду этим летом. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

По данным источника, 22-летним игроком интересуется "Арсенал", который может купить футболиста за 40 миллионов евро.

Напомним, недавно футболиста оштрафовали из-за конфликта с Лукасом Бильей во время матча с "Интером" (2:3). По информации издания, Кессье негативно отреагировал на ссору. 

В текущем сезоне игрок участвовал в 26 матчах, отметившись 5 голами и 1 ассистом.

А еще: "Тоттенхэм" и "Арсенал" интересуются игроком "Милана"| http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Сульшер огласил список трансферных целей "Манчестер Юнайдет" на лето

Сульшер огласил список трансферных целей "Манчестер Юнайдет" на лето

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 31 76
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 30 74
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 30 61
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 30 60
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 30 58
6 Челси Челси 30 57
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 30 44
8 Уотфорд Уотфорд 30 43
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 31 42
10 Лестер Сити Лестер Сити 31 41
11 Эвертон Эвертон 31 40
12 Борнмут Борнмут 31 38
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 31 35
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 30 33
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 29 33
16 Саутгемптон Саутгемптон 30 30
17 Бернли Бернли 31 30
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 30 28
19 Фулхэм Фулхэм 31 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 31 14
Полная таблица

топ-5 тегов