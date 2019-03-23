Кессье может перейти в "Арсенал"

Полузащитник "Милана" Франк Кессье скорее всего перейдет в другую команду этим летом. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

По данным источника, 22-летним игроком интересуется "Арсенал", который может купить футболиста за 40 миллионов евро.

Напомним, недавно футболиста оштрафовали из-за конфликта с Лукасом Бильей во время матча с "Интером" (2:3). По информации издания, Кессье негативно отреагировал на ссору.

В текущем сезоне игрок участвовал в 26 матчах, отметившись 5 голами и 1 ассистом.

А еще: "Тоттенхэм" и "Арсенал" интересуются игроком "Милана"| http://soccernews.ru