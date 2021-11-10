Кессье назвал "Милану" свои зарплатные требования
Фото: инстаграм Франка Кессье/Автор неизвестен
Ивуарийский полузащитник "Милана" Франк Кессье не может договориться с клубом о продлении контракта, сообщает Milan News.
По сведениям источника, футболист хочет получать зарплату в размере девять миллионов евро в год. При этом клуб не готов платить ему больше 6,5 миллионов плюс бонусы. Если стороны не договорятся, то Кессье следующим летом покинет "Милан" на правах свободного агента. Интерес к хавбеку проявляют ПСЖ, "Барселона" и английские гранды.
В нынешнем сезоне 24-летний Кессье провел за "Милан" 12 матчей во всех турнирах и забил два гола.
Не пропустите: Ибрагимович высказался о завершении карьеры. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Главные новости дня: 9 ноября
-
Маунт опубликовал забавное видео после удаления зубов
-
Влахович не собирается переходить в "Арсенал"
-
Кессье назвал "Милану" свои зарплатные требования
-
Карвахаль отреагировал на назначение Хави на пост главного тренера "Барселоны"
-
Оздоев в третий раз стал отцом
-
Конте высказался о своей огромной зарплате в "Тоттенхэме"
-
1
Левандовски ярко высказался о "Золотом мяче"
-
Бекхэм показал отличную форму при создании арт-объекта (видео)
-
Газизов отреагировал на информацию о возможном переходе Агаларова в "Динамо"
-
Хавбек "Локомотива" может перейти в "Галатасарай"
-
"Барселона" предлагает Дембеле новую схему заплаты
-
Киевское "Динамо" не договорилось по трансферу Вильи
-
Жиго интересуются во Франции и Германии
-
Сульшер удивил руководство "Манчестер Юнайтед" своим решением на время паузы на матчи сборных
-
Орлов рассказал о несостоявшихся переходах Фалькао и Моутинью в "Зенит"
-
Хави уволил двух тренеров "Барселоны"
-
"Динамо" близко к покупке лучшего бомбардира РПЛ
-
Защитник "Спартака" Рассказов вновь стал отцом (фото)
-
В "Аталанте" высказались о возможном уходе Миранчука
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17