Кессье назвал "Милану" свои зарплатные требования

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Кессье назвал "Милану" свои зарплатные требования

Фото: инстаграм Франка Кессье/Автор неизвестен

Ивуарийский полузащитник "Милана" Франк Кессье не может договориться с клубом о продлении контракта, сообщает Milan News.

По сведениям источника, футболист хочет получать зарплату в размере девять миллионов евро в год. При этом клуб не готов платить ему больше 6,5 миллионов плюс бонусы. Если стороны не договорятся, то Кессье следующим летом покинет "Милан" на правах свободного агента. Интерес к хавбеку проявляют ПСЖ, "Барселона" и английские гранды.

В нынешнем сезоне 24-летний Кессье провел за "Милан" 12 матчей во всех турнирах и забил два гола.

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