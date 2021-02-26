Кессье посвятил гол в Лиге Европы умершему игроку "Аталанты"

Ивуарийский полузащитник "Милана" Франк Кессье почтил память бывшего игрока "Аталанты" Вилли Та Би.

Хавбек "россонери" реализовал пенальти в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против "Црвены Звезды" (1:1) и, празднуя гол, продемонстрировал футболку с посланием, адресованным своему соотечественнику.

21-летний Та Би на текущей неделе умер от рака печени.

На футболке Кессье было написано: "Прощай чемпион Вилли Та Би".

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