Кессье ведет переговоры с "Миланом" о новом контракте
Ивуарийский хавбек "Милана" Франк Кессье обсуждает новый контракт с итальянским грандом, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Срок действующего соглашения истекает в июне 2022 года.
По информации газеты, руководство клуба предложило новый контракт, поскольку 23-летний африканец на данный момент является важным игроком "красно-черных".
В этом сезоне Кессье сыграл в 15 матчах во всех турнирах. На его счету три гола и два результативных паса.
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|Болонья
|26
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