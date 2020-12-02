Кессье ведет переговоры с "Миланом" о новом контракте

Ивуарийский хавбек "Милана" Франк Кессье обсуждает новый контракт с итальянским грандом, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Срок действующего соглашения истекает в июне 2022 года.

По информации газеты, руководство клуба предложило новый контракт, поскольку 23-летний африканец на данный момент является важным игроком "красно-черных".

В этом сезоне Кессье сыграл в 15 матчах во всех турнирах. На его счету три гола и два результативных паса.

Не пропустите: Фабио Капелло оценил шансы "Милана" стать чемпионом Италии. | http://soccernews.ru