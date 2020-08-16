Кевин де Брюйне - лучший игрок АПЛ

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Кевин де Брюйне - лучший игрок АПЛ
Бельгийский полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне признан лучшим игроком английской Премьер-лиги по итогам сезона-2019/2020.

В завершившемся сезоне 28-летний бельгиец провел 35 матчей в чемпионате Англии, забил 13 голов и отдал 20 результативных передач. Хавбек повторил рекорд Премьер-лиги по числу голевых передач за сезон.

На награду также претендовали вратарь Ник Поуп ("Бернли"), защитник Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль"), полузащитники Джордан Хендерсон и Садио Мане (оба – "Ливерпуль"), а также нападающие Дэнни Ингз ("Саутгемптон") и Джейми Варди ("Лестер").

Напомним, что "Манчестер Сити" занял второе место в чемпионате Англии, а чемпионом стал "Ливерпуль".

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