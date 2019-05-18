Кевин Де Брюйне: "Мне не жалко игроков "Ливерпуля". В итоге мы оказались лучше"

Теги манчестер ситикевин де брюйнеливерпуль

Кевин Де Брюйне: "Мне не жалко игроков "Ливерпуля". В итоге мы оказались лучше"

Хавбек "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне заявил, что понимает чувства футболистов "Ливерпуля" после того, как им не удалось взять чемпионство Англии, отстав на 1 балл от "горожан", однако считает, что их не нужно жалеть.

"Мне их не жалко. В итоге мы оказались лучше. Я не сочувствую им. Не думаю, что кто то жалел нас после того, как мы вылетели из Лиги чемпионов. Я понимаю, что они чувствуют, игроки "Ливерпуля" разочарованы, мы бы тоже самое чувствовали", - сказал де Брюйне.

"Манчестер Сити" стал чемпионом, набрав 98 очков. "Ливерпуль" с 97 баллами остался на 2 строчке.

Финал Лиги чемпионов, где встретится "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" состоится 1 июня в Мадриде.

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