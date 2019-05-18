Кевин Де Брюйне: "Мне не жалко игроков "Ливерпуля". В итоге мы оказались лучше"
Хавбек "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне заявил, что понимает чувства футболистов "Ливерпуля" после того, как им не удалось взять чемпионство Англии, отстав на 1 балл от "горожан", однако считает, что их не нужно жалеть.
"Мне их не жалко. В итоге мы оказались лучше. Я не сочувствую им. Не думаю, что кто то жалел нас после того, как мы вылетели из Лиги чемпионов. Я понимаю, что они чувствуют, игроки "Ливерпуля" разочарованы, мы бы тоже самое чувствовали", - сказал де Брюйне.
"Манчестер Сити" стал чемпионом, набрав 98 очков. "Ливерпуль" с 97 баллами остался на 2 строчке.
Финал Лиги чемпионов, где встретится "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" состоится 1 июня в Мадриде.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16