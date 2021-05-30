Кевин Де Брюйне может пропустить Евро-2020

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Кевин Де Брюйне может пропустить Евро-2020

Фото: кадр из трансляции матча "Манчестер Сити" - "Челси".

Бельгийский полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне выбыл из строя из-за травмы.

Хавбек травмировался в финальном матче Лиги Чемпионов с "Челси" (0:1) в результате столкновения с защитником "синих" Антонио Рюдигером и был заменен в начале второго тайма. В ближайшее время де Брюйне пройдет медицинское обследование, которое определит степень серьезности травмы и сроки его восстановления. Есть вероятность, что хавбеку придется пропустить чемпионат Европы, который пройдет ближайшим летом.

В завершившемся сезоне 29-летний де Брюйне провел 40 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 18 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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