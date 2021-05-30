Кевин Де Брюйне может пропустить Евро-2020
Фото: кадр из трансляции матча "Манчестер Сити" - "Челси".
Бельгийский полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне выбыл из строя из-за травмы.
Хавбек травмировался в финальном матче Лиги Чемпионов с "Челси" (0:1) в результате столкновения с защитником "синих" Антонио Рюдигером и был заменен в начале второго тайма. В ближайшее время де Брюйне пройдет медицинское обследование, которое определит степень серьезности травмы и сроки его восстановления. Есть вероятность, что хавбеку придется пропустить чемпионат Европы, который пройдет ближайшим летом.
В завершившемся сезоне 29-летний де Брюйне провел 40 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 18 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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|Команда
|М
|О
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|27
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|Лестер Сити
|27
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|Манчестер Юнайтед
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|Тоттенхэм
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|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
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|Вулверхэмптон
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|Арсенал Лондон
|27
|37
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|Бернли
|27
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|Эвертон
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|Саутгемптон
|27
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|13
|Кристал Пэлас
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
|27
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|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
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|Норвич Сити
|27
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