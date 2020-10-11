Кевин де Брюйне оценил шансы сборной Англии выиграть чемпионаты мира и Европы

Теги англиякевин де брюйнеманчестер сити

Кевин де Брюйне оценил шансы сборной Англии выиграть чемпионаты мира и Европы

Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Бельгии Кевин де Брюйне заявил, что сборная Англии имеет шансы выиграть чемпионаты мира и Европы.

"Сборная Англии является молодой командой, которая обладает большим потенциалом. Они должны стремиться стать чемпионами мира и Европы. Я считаю, что у них есть потенциал для этого", - приводит слова де Брюйне BBC.

Напомним, что на чемпионате мира 2018 года сборная Англии дошла до полуфинала, в котором проиграла Хорватии. 

Не пропустите: Три дебютанта сборной Англии помогли команде обыграть Уэльс. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Хет-трик Холанда принес Норвегии крупную победу над Румынией

Хет-трик Холанда принес Норвегии крупную победу над Румынией

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов