Кевин де Брюйне оценил шансы сборной Англии выиграть чемпионаты мира и Европы

Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Бельгии Кевин де Брюйне заявил, что сборная Англии имеет шансы выиграть чемпионаты мира и Европы.

"Сборная Англии является молодой командой, которая обладает большим потенциалом. Они должны стремиться стать чемпионами мира и Европы. Я считаю, что у них есть потенциал для этого", - приводит слова де Брюйне BBC.

Напомним, что на чемпионате мира 2018 года сборная Англии дошла до полуфинала, в котором проиграла Хорватии.

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