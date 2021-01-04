Кевин де Брюйне отказался продлевать контракт с "Манчестер Сити"

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Кевин де Брюйне отказался продлевать контракт с "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" пока не может договориться о продлении контракта с бельгийским полузащитником Кевином де Брюйне, сообщает журналист Кристоф Террор в своем Twitter.

По данным источника, футболиста не устраивают финансовые условия, предложенные клубом по новому контракту. Не исключено, что хавбек и вовсе решит покинуть клуб.

В нынешнем сезоне 29-летний де Брюйне провел за "Манчестер Сити" 18 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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