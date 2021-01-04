Кевин де Брюйне отказался продлевать контракт с "Манчестер Сити"
"Манчестер Сити" пока не может договориться о продлении контракта с бельгийским полузащитником Кевином де Брюйне, сообщает журналист Кристоф Террор в своем Twitter.
По данным источника, футболиста не устраивают финансовые условия, предложенные клубом по новому контракту. Не исключено, что хавбек и вовсе решит покинуть клуб.
В нынешнем сезоне 29-летний де Брюйне провел за "Манчестер Сити" 18 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
Не пропустите: Гвардиола просит "Манчестер Сити" подписать Азара. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Эдгар Давидс возобновил тренерскую карьеру
-
"Интер" стал фаворитом в борьбе за Ориги
-
Защитник "Арсенала" перейдет в "Ниццу"
-
"Химки" близки к выкупу трансфера Мирзова у "Спартака"
-
Кевин де Брюйне отказался продлевать контракт с "Манчестер Сити"
-
Элдор Шомуродов признан лучшим футболистом матча Серии А
-
Бывший тренер сборной Италии отказался возглавить "Спартак"
-
"Милан" и "Интер" поборются за трансферную цель "Зенита"
-
"Рубин" может подписать воспитанника "Зенита"
-
Роналду отреагировал на достижение отметки в 250 млн подписчиков в Instagram
-
Азмун занял второе место в голосовании за звание лучшего футболиста Азии в 2020 году
-
В "Ростове" креативно пошутили о возможном переходе Фалькао
-
Жиру оценил свои шансы стать лучшим бомбардиром в истории сборной Франции
-
"Химки" договорились о переходе защитника "Локомотива"
-
В дортмундской "Боруссии" оценили возможный трансфер Холанда
-
2
Месси не попал в символическую 2020 года от L’Équipe
-
Куман назвал позицию в "Барселоне", требующую усиления
-
Хавбек ПСЖ заболел коронавирусом
-
"Ювентус" назвал Роналду "магической семёркой"
-
Назван лучший футболист Азии в 2020 году, Азмун попал в топ-3
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18