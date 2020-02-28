Кевин де Брюйне признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов

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Кевин де Брюйне признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов

Хавбек "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов, информирует официальный сайт УЕФА.

Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Реалом" (2:1) 28-летний футболист забил гол и сделал результативную передачу.

Ответный матч "Манчестер Сити" - "Реал" состоится 17 марта. Встреча пройдет в Манчестере на стадионе "Этихад".

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