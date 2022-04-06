Кевин де Брюйне прокомментировал оборонительную тактику "Атлетико"

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Кевин де Брюйне прокомментировал оборонительную тактику "Атлетико"

Фото: твиттер де Брюйне\Автор неизвестен

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне прокомментировал победу над мадридским "Атлетико" (1:0) в 1\4 финала Лиги чемпионов.

"В первом тайме было сложно, во втором у нас было несколько моментов, и хорошо, что мы ими воспользовались. Было очень тяжело. "Атлетико" играл почти впятером в защите и впятером в полузащите. Советую всем, кто что-нибудь скажет о нашей игре, сыграть против "Атлетико" на тренировке.

Мы должны были сохранять спокойствие и не идти у них на поводу. Так они играют. Я ожидаю подобного во втором матче. Им придется атаковать немного больше", – сказал бельгиец.

Также не пропустите: Гвардиола подвел итоги победы над "Атлетико". | http://soccernews.ru
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