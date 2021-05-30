Кевин Де Брюйне прокомментировал свою травму

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Кевин Де Брюйне прокомментировал свою травмуФото: инстаграм Де Брюйне/Автор неизвестен

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне рассказал о травме, которую он получил во время финального матча Лиги чемпионов против "Челси" (0:1).

"Всем привет! Только что вернулся из больницы. Мой диагноз: перелом носа и левой орбитальной кости. Сейчас я чувствую себя нормально. Все еще расстроен из-за вчерашнего поражения, но мы еще вернемся", — написал у себя в Twitter Де Брюйне.

Напомним, что Де Брюйне получил травму во втором тайме после столкновения с защитником "Челси" Антонио Рюдигером. На 60-й минуте встречи 29-летнего бельгийца заменил Габриэл Жезус.

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