Кевин де Брюйне высказался перед финалом Лиги Чемпионов

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Кевин де Брюйне высказался перед финалом Лиги ЧемпионовФото: инстаграм де Брюйне/Автор неизвестен

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне высказался перед финалом Лиги чемпионов против "Челси".

"Нам всем хватает соревновательного духа, мы все хотим победить. Как игроки мы прекрасно понимаем масштаб этого матча.

Если побеждаешь – ты герой. Если проигрываешь – ты почти неудачник. Выйти в такую стадию турнира – просто здорово. Но вы знаете, что чувства после поражения – это не то, что вы хотите испытать.

Выход в финал был одной из задач клуба и игроков. Выступать на высочайшем мировом уровне – большая честь.

Каждый понимает, какой уровень ответственности это с собой несет. Должны встречать это с улыбкой и стараться проявить себя, демонстрировать максимум.

Когда мы столкнулись со сложностями в матчах с "Боруссией" из Менхенгладбаха, дортмундской "Боруссией" и "ПСЖ", то не пропускали, как это бывало в предыдущие годы. Думаю, в таких мелочах и кроется разница", – заявил де Брюйне.

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