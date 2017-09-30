Кевин Дойл объявил о завершении карьеры

Форвард "Колорадо Рэпидс" и сборной Ирландии Кевин Дойл принял решение завершить карьеру, сообщает BBC.

По сведениям издания, нападающий завязал с футболом из-за частых головных болей. 34-летний игрок повесил бутсы на гвоздь, чтобы избежать возможных осложнений.

Дойл известен по выступлениям за "Рединг", "Вулверхэмптон", "Куинз Парк Рейнджерс" и "Кристал Пэлас". В его активе 63 матча и 14 голов в составе сборной Ирландии.

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