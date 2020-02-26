Кевин Кураньи: "Сочи" хороший вариант для Кокорина"

Теги кевин кураньиалександр кокоринфк сочи

Кевин Кураньи: "Сочи" хороший вариант для Кокорина"

Экс-игрок "Динамо" Кевин Кураньи высказался по поводу перехода нападающего "Зенита" Александра Кокорина в "Сочи" на правах аренды.

"У Кокорина все получится. Он готов к перезапуску своей карьеры. Он сильный, думаю "Сочи" хороший для него вариант.

Надеюсь, он проявил себя во второй части сезона", - передают слова Кураньи "Известия".

Напомним, что аутсайдер РПЛ арендовал 28-летнего футболиста у "Зенита" до завершения этого сезона.

Не пропустите: Гендиректор "Сочи" рассказал о ситуации с подписанием Имбула. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Манчестер Юнайтед" планирует согласовать трансфер Грилиша до чемпионата Европы 2020 года

"Манчестер Юнайтед" планирует согласовать трансфер Грилиша до чемпионата Европы 2020 года

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов