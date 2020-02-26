Кевин Кураньи: "Сочи" хороший вариант для Кокорина"

Экс-игрок "Динамо" Кевин Кураньи высказался по поводу перехода нападающего "Зенита" Александра Кокорина в "Сочи" на правах аренды.

"У Кокорина все получится. Он готов к перезапуску своей карьеры. Он сильный, думаю "Сочи" хороший для него вариант.

Надеюсь, он проявил себя во второй части сезона", - передают слова Кураньи "Известия".

Напомним, что аутсайдер РПЛ арендовал 28-летнего футболиста у "Зенита" до завершения этого сезона.

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