Кевин Кураньи верит в "Динамо"

Фото: телеграм-канал "Динамо"\Автор неизвестен

Экс-форвард московского "Динамо" Кевин Кураньи поделился мнением о перспективах команды в нынешнем сезоне РПЛ.



"Я убеждён, что в этом сезоне динамовцы доберутся до еврокубков", - цитирует немецкого нападающего пресс-служба "Динамо".

Напомним, что Кураньи играл в московском клубе с 2010 по 2015 год, сыграв в общей сложности 151 матч, в которых забил 56 голов и сделал 24 ассиста.

В 2016 году немец завершил карьеру в "Хоффенхайме".

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