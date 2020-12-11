Кевин-Принс Боатенг хочет видеть Месси в "Наполи"

Бывший игрок "Барселоны" Кевин-Принс Боатенг порассуждал о знаковости возможного перехода Лионеля Месси в "Наполи".

"Месси планирует уйти из "Барсы". Было бы невероятно, если бы он захотел перейти в "Наполи". Чтобы почтить память Марадоны. Играть в Неаполе год или два, не думая ни о деньгах, ни о чём другом, только о сердце. Это было бы как в кино. Месси пришлось бы лететь на тренировку на вертолёте, потому что очень счастливые люди не дали бы ему прохода.

Выступать за "Наполи" в честь Марадоны - это послание, историческая штука. Я просто хотел бы оказаться на месте Месси и позвонить президенту "Наполи", - цитирует Боатенга ESPN.

Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет от острого отёка лёгких, вызванного обострением хронической сердечной недостаточности.

Аргентинец выступал за "Наполи" с 1984 по 1991 год и выиграл с командой 5 трофеев. В частности, он взял с неаполитанцами два чемпионства, которые до сих пор остаются единственными в истории клуба.

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