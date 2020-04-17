Кевин-Принс Боатенг: "Лучший, с кем я играл, это Месси"

Полузащитник "Фиорентины" Кевин-Принс Боатенг рассказал, кого бы из футболистов поставил в топ-три лучших игрока в мире.

"Лучший, с кем я играл, это Месси. Когда играешь против него или с ним, большая разница чувствуется.

На второе место я бы поставил Ибрагимовича. Он, конечно, на другом уровне, но и один хороши играет. Потом поставлю Пирло. Но футболист, который приносит команде победу в каждом матча - это Месси", - передает слова Боатенга Bild.

За всю карьеру 33-летний футболист выступал в 11 клубах, среди которой, "Тоттенхэм", "Барселона", "Милан" "Баруссия" и другие.

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