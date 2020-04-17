Кевин-Принс Боатенг: "Лучший, с кем я играл, это Месси"

1 Теги кевин-принс боатенг фиорентиналионель мессизлатан ибрагимович

Кевин-Принс Боатенг: "Лучший, с кем я играл, это Месси"

Полузащитник "Фиорентины" Кевин-Принс Боатенг рассказал, кого бы из футболистов поставил в топ-три лучших игрока в мире.

 

"Лучший, с кем я играл, это Месси. Когда играешь против него или с ним, большая разница чувствуется.

На второе место я бы поставил Ибрагимовича. Он, конечно, на другом уровне, но и один хороши играет. Потом поставлю Пирло. Но футболист, который приносит команде победу в каждом матча - это Месси", - передает слова Боатенга Bild.

За всю карьеру 33-летний футболист выступал в 11 клубах, среди которой, "Тоттенхэм", "Барселона", "Милан" "Баруссия" и другие.

Не пропустите: Команда мечты Балотелли: Каннаваро, Джеррард и Месси в составе, Роналду - нет| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Не зря он лизал гному....

Ответить

главное

Моуринью мог возглавить "Ливерпуль" в 2004 году, но "Челси" предложил больше денег

Моуринью мог возглавить "Ливерпуль" в 2004 году, но "Челси" предложил больше денег

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 25 54
4 Аталанта Аталанта 25 48
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 26 36
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 25 35
9 Парма Парма 25 35
10 Болонья Болонья 26 34
11 Сассуоло Сассуоло 25 32
12 Кальяри Кальяри 25 32
13 Фиорентина Фиорентина 26 30
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 25 27
16 Сампдория Сампдория 25 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 26 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 26 16
Полная таблица

топ-5 тегов